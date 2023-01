Kvinne og barn drept av isbjørn i Alaska

Politiet fikk melding om angrepet klokka 14.30 lokal tid i Wales, som ligger på vestkysten av Seward-halvøya vest i Alaska, melder TV-stasjonen KTUU.

– Foreløpige meldinger tydet på at en isbjørn hadde tatt seg inn i bosetningen og jaget flere innbyggere. Bjørnen gikk til angrep på og drepte en voksen kvinne og en mindreårig gutt, melder politiet.

Bjørnen ble skutt av en lokal innbygger mens den angrep de to, heter det videre. De er ikke blitt identifisert, og politiet jobber med å informere familien.

Wales er en liten landsby med rundt 150 innbyggere, primært Iñupiatfolk. Den ligger drøyt 16 mil nordvest for Nome. Dødelige isbjørnangrep er sjeldne i Alaska.

En mann ble drept i landsbyen Point Lay, lenger nord for Wales, i 1990 av en isbjørn. Senere sa biologer at isbjørnen kunne se ut til å lide av sult.

Forskere slo i 2019 fast at endringer i isbjørnenes ishabitat på vannet sammenfalt med beviser på at bjørnene i større grad oppholdt seg på land. Dermed øker sjansen for møter mellom mennesker og isbjørner, ifølge forskerne.

