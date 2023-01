Dette landet vil utrydde en hel primat-art

Landet har i flere år slitt med vervet-apen, også kjent som marekatt, som utkonkurrerer lokalt dyreliv. Nå har landet godkjent en plan om å avlive hele bestanden, bestående av flere hundre individer. Det skriver storavisen The Guardian, som siteres av flere andre medier, deriblant finske Helsingin Sanomat.

Ifølge Store Norske Leksikon er Sint Maarten den sørlige og nederlandske delen av øya Saint Martin i den nordøstlige del av Det karibiske hav, øst for De britiske Jomfruøyer og sør for Anguilla. Øya er en del av de små Antillene. Sint Maarten er et selvstyrende ‘land’ i Kongeriket Nederlandene.

Introdusert som kjæledyr

Myndighetene i Sint Maarten skal etter planen finansiere arbeidet med å fange og avlive minst 450 aper i løpet av de neste tre årene, i et territorium som grenser til den franske delen av øya.

– Når en art etablerer seg i et område som den ikke er hjemmehørende i, mangler det ofte rovdyr som kan hjelpe med å holde bestanden under kontroll, sier stiftelsens leder, Leslie Hickerson til avisa.

– Artsforvaltning er viktig for å holde øya sunn for dem som kommer etter oss.

Men ikke alle er enige i planene. Kritikere hevder at man i stedet bør vurdere sterilisering og miljøkontroll.

Vervet-apen er en forholdsvis liten ape med lang hale og lite ansikt. Pelsen er gulaktig til spraglet olivengrønn, med en hvitaktig underside. Den kjennetegnes også av et svartfarget ansikt med hvite kinndusker og hvitt bånd over øyenbrynene, og svartfargede hender.

Arten er hjemmehørende i det sørlige og østlige Afrika, men finnes også på noen karibiske øyer som Saint Kitts og Nevis, hvor bestanden har skutt i været og blitt til flere titalls tusen individer.

Apene ble introdusert til regionen en gang på 1600-tallet, da europeiske nybyggere skal ha brakt dem over som eksotiske kjæledyr. Forskning utført av Nature Foundation Sint Maarten 2020 konkluderte med at rundt 450 vervet-aper bodde på den nederlandske siden av øya.

Raider avlinger

En oppdatert undersøkelse er ennå ikke fullført, men ifølge en pressemelding fra stiftelsen indikerer innledende undersøkelser en kraftig økning i bestanden de siste to årene.

– Antall vervet-aper vil fortsette å øke i regionen hvis ikke tiltak iverksettes, og konsekvensene for Sint Maartens økosystem vil være alvorlige, heter det i rapporten.

Lokale bønder og innbyggere har klaget over vervet-aper som raider avlinger og ødelegger levebrødet deres, sier stiftelsen.

Dave Du Toit, grunnlegger av Vervet Monkey Foundation i Sør-Afrika hvor arten er hjemmehørende, mener at nedslaktingen neppe vil ha ønsket effekt

– Jeg tror en bedre og mer offentlig akseptabel løsning, vil være å kastrere hannene og sterilisere hunnene, sier han.

