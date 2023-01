Intetanende passasjerer filmet flyulykken i Nepal mens den skjedde

Flyulykken, den verste i Nepal på mer enn 30 år, fant sted på søndag. Et ATR 72-fly fra Yeti Airlines med 68 passasjerer og fire ansatte om bord styrtet brått ned mot bakken. I øyeblikkene før ulykken begynte fire venner fra India, som alle var passasjerer på flyet, å filme, skriver The Guardian. Videoen deres gikk live på Facebook.

Kvartetten var på vei til Pokhara på ferie, der de ifølge avisen skulle besøke templer og paraglide i det kjente fjellmassivet Annapurna. Slik ble det ikke.

En video tatt fra bakken filmet også ulykken. Se klippet i vinduet under

Filmer styrten

«Dette er veldig gøy», kan man høre en av de fire si i videoen, som filmer byen nedenfor idet flyet begynner å stige nedover. Vennene ler og fleiper mens kameraet er vinklet mot en smilende Sonu Jaiswal, en 29 år gammel trebarnsfar.

Alle på flyet virker rolige, og i videoen høres det ikke advarsler eller nødmeldinger verken fra piloten eller kabinpersonalet. Men plutselig ser det ut til at flyet svinger av gårde med et høyt brøl, og lydene av flyet som styrter mot bakken fanges opp på videoen før skjermen fylles med flammer. Så blir alt svart.

Etter det hører man ikke lenger noen stemmer i videoen. Den opprivende snutten indikerer at de 68 passasjerene og de fire ansatte ombord på Yeti Airlines-flyet ikke hadde noen anelse om at flyet var i ferd med å eksplodere, konstaterer The Guardian. En talsmann for flyplassen i Pokhara sier til BBC at piloten ikke meldte om problemer før ulykken.

21 år gamle Vishal Koswal, en nær venn av de fire mennene man kan høre i videoen, bekrefter overfor The Guardian at videoen er sannferdig. Han sørget også for å identifiserte de fire mennene, alle fra Ghazipur-distriktet i delstaten Uttar Pradesh: Sonu Jaiswal (29), Anil Rajbhar (28), Vishal Sharma (23 og Abhishek Singh Kushwaha (23). Lokalt politi har også bekreftet identiteten deres.

Nepal Plane Crash Minnemarkering etter flyulykken i Kathmandu i Nepal, mandag 16. januar 2023. (Bikram Rai/NTB)

– Et mareritt

Koswal beskriver de fire vennene som «brødre».

– Det hele virker som et mareritt. Jeg kan fortsatt ikke tro at vi har mistet dem, sier han.

Mandag fortsatte redningsmenn søket etter å finne de fire siste likene etter ulykken. Men en talsmann for myndighetene sa tidligere på dagen at håpet om å finne overlevende er lik null. Nepals statsminister erklærte mandag en nasjonal sørgedag.

Vennegjengen fra India var blant 15 utenlandske statsborgere om bord på flyet. Helt spesifikt fraktet flyet 57 nepalere, fem indere, fire russere, to sørkoreanere, en argentiner, en ire, en australier og en franskmann.

Flyet stupte ned i en kløft rett før det skulle lande på Pokharas nye internasjonale flyplass. Det resulterte i Nepals verste flyulykke siden 1992, da 167 mennesker døde om bord på et Pakistan International Airlines-fly som styrtet ved innflyging til Katmandu.

Sikkerhetsproblemer

Flybransjen i Nepal har vokst kraftig de siste årene, men plages av dårlig flysikkerhet. Manglende trening og vedlikehold har ført til at alle nepalske flyselskap har flyforbud i EU av sikkerhetshensyn. I mai 2022 døde 22 personer, alle passasjerer om bord, da et fly fra det nepalske flyselskapet Tara Air styrtet. I mars 2018 omkom 51 mennesker da et US Bangla Airlines-fly styrtet i nærheten av Katmandu.

Både ferdsskriveren og taleregistratoren fra Yeti Airlines-flyet som styrtet i Nepal, er funnet, skriver NTB.

Vanskelige rullebaner og uforutsigbare værforhold der det plutselig kan oppstå tykk tåke bidrar også til mange problemer. Til sammen har nærmere 350 personer omkommet i flyulykker i Nepal siden 2000.

