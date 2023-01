Tidligere denne uken ble forholdet mellom de to landene forverret etter at en dukke som lignet president Erdogan ble hengt etter føttene utenfor Stockholms Rådhus. En talsperson for Erdogan har krevd at de ansvarlige for handlingen skal stilles til ansvar.

Erdogan har begrunnet sin motstand mot svensk Nato-medlemskap med anklager om at de støtter væpnede kurdiske grupper. Han har også krevd at Sverige utleverer en rekke personer som er anklaget for terrorisme i Tyrkia.