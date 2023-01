Nå er han den minst populære senatoren i USA

Senatets minoritetsleder Mitch McConnell (80) er landets minst populære senator, skriver The Hill, som viser til en ny meningsmåling fra Morning Consult.

Republikaneren har jobbet i politisk motbakke det siste året, noe som gjenspeiles også i målingen. I hjemstaten Kentucky, som McConnell representerer i Senatet, mener nemlig 64 prosent av respondentene at han gjør en dårlig jobb.

Trump-kritikk

80-åringen hadde kun 29 prosents oppslutning blant de spurte i Kentucky. McConnell, som har vært Senatets høyest ansette republikaner siden 2006, har i lang tid vært gjenstand for tidligere president Donald Trumps raseri.

Trump publiserte fersk McConnell-kritikk på sin plattform Truth Social nylig, det han blant annet refset senatorens håndtering av den tverrpolitiske budsjettavtalen på 1.700 milliarder dollar som ble godkjent i Sentatet i julen.

– Han banker gjennom alt Demokratene ønsker. Noe er galt med McConnell, skrev Trump.

McConnell har på sin side klandret Trump for partiets svake resultat i mellomvalget. Republikanerne hadde i forkant av valget et håp om en såkalt «rød bølge», men uten å lykkes. Partiet fikk flertall i Representantenes hus, men bare så vidt. Demokratene økte dessuten sitt knappe flertall i Senatet.

Barrasso mest pop

Det er ikke første gang ekspresident Trump har langet ut mot Mitch McConnell. I oktober i fjor meldte han via den samme sosiale plattformen at republikanernes senator måtte «ha et dødsønske», etter at han hadde inngått en midlertidig avtale med demokratene om fortsatt finansiering av statsapparatet fram til desember.

De mest populære senatorene på meningsmålingen til Morning Consult, er senator John Barrasso (republikansk senator, Wyoming), etterfulgt av John Thune (republikansk senator, Sør-Dakota), Bernie Sanders (demokrat, senator i Vermont) og tidligere senator Patrick Leahy (demokrat, representerte Vermont før han nylig gikk av).

