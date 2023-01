Det skal være snakk om ytterligere fem dokumenter.

New York Times skriver at dokumentene er funnet i et lagerrom ved siden av Bidens garasje. I en uttalelse torsdag sa Det hvite hus at ett dokument ble funnet i dette rommet.

Dokumentene det er snakk om, skal ha blitt funnet noen timer etter torsdagens kunngjøring, ifølge avisens kilder.