USA frister Tyrkia med flykjøp for å få Sverige og Finland inn i Nato

USA har tidligere satt foten ned for salg av avanserte F-35-kampfly til Tyrkia etter at landet kjøpte luftvernsystemet S-400 av Russland.

Bidens regjering vil imidlertid gå inn for salg av F-35 til Hellas, som har et svært anspent forhold til Tyrkia. Samtidig åpner de for at Tyrkia kan kjøpe 40 nye F-16-fly, og samtidig få overhalt og oppdatert 79 av sine gamle F-16.

Skal det skje, er imidlertid betingelsen at Tyrkia godkjenner Sverige og Finlands Nato-søknader, sier kilder i det amerikanske embetsverket til den amerikanske finansavisen.

Salget til Tyrkia oppgis å ha en verdi på 20 milliarder dollar, eller rundt 196 milliarder norske kroner. 900 luft-til-luft-raketter og 800 bomber skal også inngå i pakken som tilbys.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu besøker Washington i neste uke.

[ Hva er forskjeller og likheter mellom dokumentskandalene til Trump og Biden? Her får du svar ]