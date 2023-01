Studie: Amerikansk oljegigant dysset ned egen forskning som forutså klimaendringene

Offentlig bagatelliserte imidlertid selskapet klimaendringene og kom med påstander som gikk på tvers av hva dets egne eksperter hadde kommet fram til.

– De modellerte og forutså global oppvarming med sjokkerende nøyaktighet og dyktighet, men det eneste selskapet gjorde de to neste tiårene var å benekte selve klimaforskningen, sier Geoffrey Supran, medforfatter av en studie som nå er publisert i tidsskriftet Science.

Han har sammen med kolleger analysert interne dokumenter med grafer og tabeller som aldri er blitt gransket før.

Gamle anklager

I 1999 fusjonerte Exxon med Mobil Oil og ble til Exxon Mobil. Den amerikanske oljegiganten har i årevis blitt anklaget for å ha visst om klimatrusselen for flere tiår siden.

I 2015 avdekket Inside Climate News og Los Angeles Times for første gang at selskapet i lang tid hadde vært klar over at klimaendringene var reelle og menneskeskapte.

Selskapet er nå gjenstand for en rekke søksmål i USA, samt en kampanje kalt «Exxon Knew».

Både EU-parlamentet og den amerikanske Kongressen har dessuten holdt høringer om saken.

– Mye mer enn vag kunnskap

– Jeg anser dette som «Exxon Knew 2.0», sier Supran om den ferske rapporten, som ble laget mens han jobbet ved Harvard and the Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Ifølge forskeren er det første gang at Exxons egne funn blir sammenlignet med hva andre forskere visste på slutten av 1970-tallet, og med hvordan det reelt har gått.

– Det var ikke bare slik at de for flere tiår siden bare hadde en vag kunnskap om klimaendringene. De visste like mye som uavhengige, akademiske og regjeringensoppnevnte forskere, og muligens visste de det de trengte for å begynne å handle og advare offentligheten, sier Supran, som nå underviser på University of Miami.

– Vi har gått fra en kvalitativ forståelse av hva de visste, til en kvantitativ og statistisk presis forståelse, legger han til.

Presise spådommer

Forskerne har analysert 32 interne dokumenter som selskapets eksperter laget fra 1977 til 2002, samt 72 vitenskapelige og fagfellevurderte publikasjoner der de var forfattere eller medforfattere.

Dokumentene inneholder 16 beregninger av temperaturendringene knyttet til utslipp av drivhusgasser i atmosfæren. Ti av disse er i samsvar med historiske observasjoner, to av dem spådde mer oppvarming, mens fire spådde mindre enn den reelle utviklingen.

I snitt forutså selskapets eksperter en gjennomsnittlig oppvarming på 0,2 grader per tiår, noe som er i samsvar med den nåværende oppvarmingstakten.

Toppsjefer benektet

Samtidig avviste selskapets toppsjefer klimaadvarslene.

– Beregningene er basert på klimamodeller som er fullstendig uprøvd og enda oftere ren spekulasjon, sa Exxon Mobils administrerende direktør Lee Raymond i 1999.

Klimamodeller er ikke «kompetente», sa hans etterfølger Rex Tillerson.

En talsmann for Exxon Mobil, Todd Spitler, kommenterer den ferske studien slik:

– Denne saken har dukket opp flere ganger de siste årene. Og hver gang er svaret vårt det samme: De som snakker om hvordan «Exxon visste», trekker feil slutninger, sier han.

