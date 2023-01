Lula tror kongresstormere fikk hjelp fra innsiden

Lula har beordret en grundig gjennomgang av personalet ved presidentpalasset etter søndagens opprør. Tusenvis av støttespillere av hans forgjenger Jair Bolsonaro stormet presidentpalasset, kongressen og høyesterett.

Angrepet var det verste på demokratiet siden militærdiktaturet tok slutt i 1985.

– Jeg er overbevist om at døra til Planalto-palasset var åpnet slik at folk kunne gå inn, for det er ingen ødelagte dører. Dette betyr at noen la til rette for at de kunne ta seg inn, sa Lula, som har startet presidentperioden med å håndtere etterspillet av opprøret.

Opprørerne ransakte kontorer, ødela uvurderlige kunstverk og tagget budskap om et nytt militærkupp.

– Vi vil etterforske i ro for å finne ut hva som virkelig skjedde, sa Lula. Han slo Bolsonaro med svært knapp margin i valget i oktober etter en dypt splittende valgkamp. Ekspresidenten har i lang tid sådd tvil om valgsystemet og ikke erkjent nederlag. Mange av hans tilhengere tror valgseieren ble stjålet fra ham.

Myndighetene jobber med å slå fast hvem som planla og finansierte opprøret. Mer enn 1.000 mennesker er blitt pågrepet.

