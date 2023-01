Danmarks regjering sløyfer helligdag

Som kompensasjon for den sløyfede helligdagen, vil regjeringen innføre et lønnstillegg på 0,45 prosent av årslønnen, tilsvarende én arbeidsdag.

Samtidig skal 2.700 offentlige stillinger avvikles, sier arbeidspolitisk talsperson Nick Zimmermann i Dansk Folkeparti etter et møte i arbeidsdepartementet torsdag.

Bakgrunnen for forslaget er et kompromiss inngått i Folketinget i fjor om å øke forsvarsutgiftene til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt, i tråd med Nato-målet. Først het det at dette målet skulle nås i 2033, men siden har regjeringen besluttet å framskynde dette til 2030.

Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen har uttalt at det å kutte helligdagen kan gi minst 3 milliarder kroner i statskassa, skriver DR.

De tre regjeringspartiene, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, har flertall og trenger ikke støtte fra andre for å få forslaget gjennom.

Forslaget er møtt med stor kritikk fra fagbevegelsen, opposisjonen og de offentlig ansatte. Etter planen skal lovforslaget vedtas innen en måneds tid, som er det raskest mulige etter regelboka. Dermed har opposisjonen kortere tid enn vanlig på å komme med innspill og kritikk i Folketinget.

Ritzau skriver at det trolig er store bededag som blir sløyfet. Helligdagen, som faller på den fjerde fredagen etter påske, er tiltenkt bot og faste.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen