WHO: Kina underrapporterer stadig koronadødsfall

– Det er noen veldig viktige informasjonshull som vi jobber sammen med Kina for å tette, sa epidemiolog Maria Van Kerkhove, som er en av WHOs fremste koronaeksperter, onsdag.

Kinesiske myndigheter skrotet brått de svært strenge smittevernrestriksjonene som hadde vært gjeldende i landet. Siden da har koronasmitten skutt i været, og sykehus og krematorier har blitt overfylt.

De offisielle smittetallene har i liten grad gjenspeilet situasjonen på bakken. Det er registrert 37 koronarelaterte dødsfall blant landets 1,4 milliarder innbyggere siden de endret rutinene for smittetallene i desember.

Nå blir kun dødsfall blant koronasmittede personer som dør av respirasjonssvikt, registrert som koronadødsfall. Dermed blir mange ikke talt opp.

WHO-kritikk

WHO har kritisert den nye definisjonen og sagt at den er «for snever».

– Vi mener tallene som nå publiseres fra Kina, underspiller det reelle omfanget av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og ikke minst dødsfall, sa WHOs krisedirektør Michael Ryan forrige uke.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa at organisasjonen stadig ber Kina om «raskere, regulære og pålitelige tall for sykehusinnleggelser og dødsfall», og om virussekvensering.

Kina insisterer på at de er åpne og transparente overfor verdenssamfunnet om egen koronasmitte, og oppfordrer WHO til å ta en «vitenskapelig, objektiv og retteferdig» stilling i saken.

Behandling viktigst

Kinesiske helseeksperter mener det er unødvendig å henge seg opp i det eksakte antallet koronadødsfall. Onsdag var det tre år siden det aller første koronadødsfallet ble registrert i landet.

– Jeg synes ikke det er nødvendig å undersøke dødsårsaken i alle tilfeller nå. Hovedoppgaven i pandemien bør være behandling, sa epidemiologen Liang Wannian på en pressekonferanse onsdag.

– Om det kan dannes en global konsensus, vil det være best, sa Liang, som leder et regjeringsoppnevnt ekspertpanel om hvordan koronadødsfall bør defineres.

– Om det ikke kan dannes en konsensus, må hvert land klassifisere det i tråd med sin situasjon, la han til.

På samme pressekonferanse antydet Wang Guiqiang, som leder avdelingen for smittsomme sykdommer ved Peking University First Hospital, at Kina kan fastslå antall koronadødsfall i ettertid ved å se på overdødeligheten.

