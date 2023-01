Indonesias president beklager fortidens overgrep

Over en halv million venstreorienterte politikere og velgere ble drept på midten av 1960-landet av da det daværende Suharto-diktaturet.

– Med klar tanke og et oppriktig hjerte innrømmer jeg som dette landets leder at det ble begått omfattende menneskerettsbrudd i flere hendelser, og jeg beklager dypt det som skjedde, sa Widodo i en tale i Jakarta onsdag.

– Jeg har sympati og empati med ofrene og deres familier, la han til.

Studenter forsvant

Han nevnte også bortføringen av og drapene på flere titall studenter og aktivister som deltok i protester mot diktatoren Suharto på 1990-tallet. Disse førte til at det autoritære styret falt i 1998.

Beklagelsen kommer etter at Widodo i fjor nedsatte en kommisjon som skulle granske menneskerettsbrudd som er blitt begått i landet.

Massedrapene på kommunister førte til at landets kommunistparti gikk i oppløsning. Partiet er fortsatt forbudt i Indonesia.

Det indonesiske kommunistpartiet var i sin tid verdens tredje største. Kun i Russland og Kina var kommunistene større.

– Ikke godt nok

Menneskerettsgrupper kritiserer Widodo for ikke å gå langt nok, noe de mener også gjelder tidligere indonesiske ledere som har beklaget massakren på 1960-tallet.

– Anerkjennelsen er ikke nok. Det skulle ikke bare ha vært en beklagelse men også en unnskyldning, sier Usman Hamid, som leder Amnesty Internationals kontor i Indonesia. Han mener også at det trengs et rettsoppgjør for å stille de skyldige til ansvar.

Overgrep i Papua-provinsen

I talen erkjente Widodo også at det er blitt begått overgrep mot befolkningen i provinsen Papua. Blant annet ble mange sivile drept da hæren og politiet gjennomførte en aksjon mot lokalbefolkningen i 2003. Sikkerhetsstyrkene ble også anklaget for voldtekter og bortføringer.

Grupperinger i provinsen har i flere tiår kjempet for løsrivelse fra Indonesia etter at den tidligere nederlandske kolonien ble en del av landet på 1960-tallet.

