Alle fly skal være satt på bakken i USA etter datafeil

ABC News skriver at hendelsen kan ende med at alle fly blir satt på bakken, andre medier slår fast at dette allerede har skjedd.

Det skal være hele Notam-systemet til det føderale luftfartsverket FAA som er ute av drift. FAA selv har etablert et telefonnummer for henvendelser om saken. De har varslet at de vil komme med en oppdatering om kort tid.

Notam er informasjon som kommer i strukturert form til piloter og annet flygende personell om en rekke forhold, blant annet arbeid på flyplasser, stenging av luftrom og ulike farer.

