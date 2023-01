Verdensbanken nedjusterer prognosene

Ifølge bankens Global Economic Prospects-rapport vil verdensøkonomien i år vokse med 1,7 prosent, omtrent halvparten av den banken anslo i juni i fjor.

Høy inflasjon, stigende rente og krigen i Ukraina får skylden for at den økonomiske veksten bremser opp til et av de laveste nivåene på nesten 30 år, kun med unntak av finanskrisen i 2009 og pandemiåret 2020.

USA vil ifølge bankens prognose oppleve en vekst på bare 0,5 prosent i år, ikke 2,4 prosent som bankens prognose lød på i juni fjor.

Verdensbanken nedjusterer også prognosen for Kina med 0,9 prosentpoeng til 4,3 prosent.

Eurolandene vil trolig ikke oppleve vekst i det hele tatt som følge av kutt i energileveransene fra Russland og økte priser, tror Verdensbanken.

Utsiktene er imidlertid enda mer dyster for mange fattige land, der kampen mot fattigdom nå har stanset opp, konstaterer banken.

