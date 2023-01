Weinstein-dom utsatt i påvente av ny rettssak

Det skyldes at hans advokater ønsker å be om at saken behandles på nytt. Weinstein har anket dommen og det skal gjennomføres en høring om hvorvidt saken kan ankes 23. februar. Om anken blir avslått finner straffeutmålingen sted samme dag.

Den 70 år gamle Oscar-vinneren soner allerede en dom på 23 års fengsel for sedelighetsforbrytelser, en dom som ble avsagt i New York i 2020.

Han risikerer ytterligere 18 års fengsel i California. Før jul ble han kjent skyldig i grov voldtekt på et hotellrom i Beverly Hills på begynnelsen av 2010-tallet. Det var altså straffeutmålingen som skulle skje mandag.

Samtidig ble han frikjent for voldtekten av en annen kvinne, mens juryen ikke kom fram til en dom i to andre voldtektssaker. Den ene fornærmede er blitt navngitt som Jennifer Siebel Newsom, kona til Californias guvernør Gavin Newsom.

