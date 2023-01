Tsjekkias tidligere statsminister frifunnet i korrupsjonssak

Babis, som er en av Tsjekkias rikeste, var tiltalt for å være medskyldig i subsidiebedrageri knyttet til et prosjekt finansiert delvis med EU-penger. Han har avvist anklagene.

Babis var statsminister fram til 2021 og er kandidat i presidentvalget i Tsjekkia, som holdes i slutten av uken.

EU-kommisjonen har lenge anklaget ham for å misbruke sin stilling som tsjekkisk statsminister for å sikre økonomiske fordeler til selskap sitt Agrofert. Påtalemyndigheten mener han tok 2 millioner euro for å bygge en fritids- og konferansesenter nær Praha. De la ned påstand om tre års fengsel og en bot på 400.000 euro – drøyt 4 millioner kroner.

Babis ble siktet i mars i år. Han sto tiltalt sammen med sin tidligere medarbeider Jana Nagyova.

Babis er grunnlegger av det populistiske partiet Aksjonen for misfornøyde borgere (ANO) og leder an i meningsmålingene før presidentvalget.

