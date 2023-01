Rettssak i gang etter terrorangrepet i New York i 2017

Mannen skal ha kjørt lastebilen langs en 1,6 kilometer lang strekning med gang- og sykkelvei på halloween, og kjørte over minst 20 personer.

Angrepet krevde åtte menneskeliv og var det dødeligste terrorangrepet i New York siden 11. september 2001. Tolv andre mennesker ble skadd før politiet skjøt mannen og stanset angrepet.

Det er første gang siden Joe Biden ble president at aktor har lagt ned påstand om dødsstraff i en føderal rettssak i USA. Presidenten er motstander av dødsstraff og har innført stans i føderale henrettelser, men justisdepartementet har likevel åpnet for å be om dødsstraff i terrorsaker.

Den tiltalte påsto at han handlet på vegne av ekstremistgruppa IS. Rettssaken ventes å vare i tre måneder.

