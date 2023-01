Opptøyene i Brasil: Kopierer Trump

Brasiliansk politi ble mandag sendt til en leir der tilhengere av Brasils høyreradikale tidligere president Jair Bolsonaro hadde samlet seg i hovedstaden Brasília, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Landets høyesterett har beordret militæret å fjerne leirene de har satt opp utenfor militærbaser i landet.

– Ingenting rettferdiggjør leirer fulle av terrorister, heter det i ordren fra domstolen, ifølge NTB.

Soldater demonterer en av leirene tilhengere av ekspresident Jair Bolsonaro hadde satt opp utenfor hærens hovedkvarter i Brasilia. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Det skjer dagen etter at flere tusen av ekspresidentens tilhengere brøt seg gjennom sperringer og tok seg inn i presidentpalasset, kongressbygningen og høyesterett i Brasília. Politiet brukte tåregass mot opprørerne, og etter om lag fire timer hadde sikkerhetsstyrkene tatt tilbake kontrollen over bygningene.

– Gjerningspersonene er fascister og fanatikere. Alle de involverte vil bli funnet og straffet så hardt som loven tillater det, sa Brasils president Luis Inacio Lula da Silva i en tale søndag kveld norsk tid, rundt tre timer etter at stormingen begynte.

På Twitter skrev Lula natt til mandag at de mandag vil gjenoppta arbeidet i Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten.

– Alltid demokrati. God natt, skriver han.

Brasils justisminister har sagt at myndighetene har startet arbeidet med å identifisere de delaktige og hvem som betalte for bussene som ble brukt for å transportere mange av demonstrantene til hovedstaden. Så langt er rundt 300 personer pågrepet, opplyser politiet på Twitter.

Politibetjenter holder vakt mens Bolsonaro-tilhengere forlater en leir i Brasilia mandag. (Eraldo Peres/AP)

Paralleller til USA

Angrepene fant sted ei uke etter at Lula ble tatt i ed som Brasils president etter å ha gått seirende ut av presidentvalget i oktober. I den andre valgomgangen slo han nettopp Bolsonaro med knapp margin. Tusenvis av Bolsonaros tilhengere har nektet å akseptere Lulas valgseier, og har i flere uker slått leir utenfor militærbaser rundt i landet med oppfordring om militær intervensjon.

Scenene fra Brasília søndag minnet mange om da tilhengere av USAs ekspresident Donald Trump stormet Kongressen i Washington DC 6. januar 2021.

I flere måneder har observatører og andre advart om nettopp muligheten for at Brasil etter valget kunne stå overfor opptøyer av samme type som de som rystet USA for to år siden.

Paulo Calmon, som er professor i statsvitenskap ved universitetet i Brasília, sier til nyhetsbyrået AP at «bolsonarisme» hermer etter flere av strategiene i «trumpismen». Opptøyene 8. januar, som han omtaler som noe de ikke har sett før i brasiliansk politikk, er ifølge ham en blåkopi av det som skjedde 6. januar i USA.

– Dagens triste hendelse representerer nok et forsøk på å destabilisere demokrati og vise at den autoritære, populistiske radikalismen på Brasils ekstreme høyreside fortsatt er aktiv under ledelse av tidligere president Bolsonaro, «Latin-Amerikas Trump», sier Calmon.

Bolsonaro-tilhengere inne i Planalto-palasset søndag. (ADRIANO MACHADO/Reuters)

En annen parallell er måten Bolsonaro og støttespillere i flere år har forsøkt å så tvil om Brasil valgsystem, og måten Trump og hans folk gikk ut mot forhåndsstemming og poststemmer, før de så hevdet av valget i 2020 ble «stjålet».

Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon hevdet søndag at Lula hadde «stjålet» det brasilianske valget, og omtalte de som stormet bygningene, som «frihetsforkjempere», ifølge BBC. Flere av Bolsonaros tilhengere har snakket om det de mener er en eksistensiell krise og en angivelig «kommunistisk overtakelse» – samme type retorikk som drev mange av dem som deltok i kongresstormingen i USA, skriver kanalen.

---

Veien fram til opptøyene 8. januar

30. oktober 2022: Andre valgomgang i det brasilianske presidentvalget ender med knapp seier til Lula over Bolsonaro. Bolsonaro-tilhengere begynner å samle seg utenfor militærbaser rundt i Brasil, og ber militæret gripe inn og forhindre Lula fra å ta over som president.

30.–31. oktober: Lastebilførere som støtter Bolsonaro, blokkerer flere veier i landet etter valgnederlaget.

2. november: Bolsonaro-tilhengere holder møter rundt omkring i Brasil, og ber om militær intervensjon.

22. november: Bolsonaro bestrider valgresultatet og hevder at stemmer fra enkelte av de elektroniske stemmemaskinene må skrotes. Kort tid seinere avviser lederen for Brasils øverste valgmyndighet forespørselen fra Bolsonaro og partiet hans.

12. desember: Lula blir formelt utropt til Brasils neste president. Seinere samme dag, etter pågripelsen av en urfolksleder som er pro-Bolsonaro og anklaget for antidemokratiske handlinger, prøver Bolsonaro-tilhengere å storme hovedkvarteret til det føderale politiet i Brasília.

24. desember: En mann som prøvde å detonere en bombe under en protest mot valgresultatet, blir pågrepet. I avhør sa mannen ifølge Reuters at han var inspirert til å bygge opp et arsenal ut fra Bolsonaros tidligere uttrykte støtte til bevæpning av sivile.

29. desember: Minst fire personer pågripes av brasiliansk politi på grunn av et angivelig kuppforsøk under opptøyer med Bolsonaro-tilhengere.

1. januar: Lula tas i ed som Brasils president. I en tale sier han blant annet at demokratiet er den virkelige vinneren i presidentvalget. Bolsonaro er ikke til stede på seremonien; to dager tidligere landet han i Florida.

(Kilde: Reuters, NTB)

---

Anklager forgjengeren

Lula anklaget søndag opprørene for å utnytte at de fortsatt jobbet med å stable den nye regjeringen på beina da de valgte tidspunktet for å gjøre som de gjorde. Han har også gått ut mot Bolsonaro.

«Og det er flere taler fra ekspresidenten som oppfordrer til dette», skrev Lula på Twitter. I tillegg til at det er Bolsonaros ansvar, henger Lula det også på dem som støttet ham.

Bolsonaro har avvist det han kaller Lulas grunnløse anklager om at det var han som oppfordret til opptøyene i Brasília.

– Fredelige demonstrasjoner som er innenfor lovens grenser, er en del av demokratiet. Plyndring og storming av offentlige institusjoner som vi så i dag, og som vi også så fra venstresiden i 2013 og 2017, er unntaket, skrev Bolsonaro på Twitter.

Helt siden Bolsonaros valgnederlag i oktober, har flere av de høytstående tilhengerne hans enten direkte eller indirekte gitt næring til mistro mot valgresultatet, skriver den brasilianske storavisa O Globo mandag. De viser til både taler og holdninger som ligger bak blokader og det de omtaler som antidemokratiske handlinger som har funnet sted rundt i landet i tida etter andre valgomgang 30. oktober.

– Varslet tragedie

Den brasilianske høyesterettsdommeren Alexandre de Moraes har omtalt det som skjedde søndag som «en varslet tragedie».

Bilder fra søndag vakte oppsikt blant annet på grunn av begrenset oppbud fra hovedstadens militærpoliti. Flere i Brasil har spurt seg om politiet hadde ignorert gjentatte advarsler, undervurdert menneskene som møtte opp, eller om de på et eller annet vis var delaktige i opptøyene. Alle visste at demonstrantene var på vei til Brasília, sier Thiago de Aragão i det Brasília-baserte politiske konsulentfirmaet Arko Advice til AP.

Bolsonaro-tilhengere ved Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten, søndag. (STRINGER/Reuters)

– Det har vært en rekke feil i sikkerhetssektoren på lokalt og føderalt nivå. Det var nok informasjon fra etterretningstjenestene om planene til disse radikale ekstremistene. Men det var fravær av taktiske forberedelser, mener Carlos Pereira, professor i statsvitenskap ved stiftelsen Getúlio Vargas i Brasil, ifølge La Repubblica.

Lula sa i talen søndag kveld at han tror det var mangler i sikkerhetstiltakene da stormingen skjedde og har signert et dekret der det erklæres føderal intervensjon i hovedstaden.

I minst to uker skal Bolsonaros tilhengere ha lagt planer for okkupering av offentlige bygg, ifølge Reuters. Meldingstjester og sosiale medier som både Twitter og Telegram ble brukt, men likevel var det ifølge nyhetsbyrået ikke gjort tiltak fra sikkerhetsstyrkene for å forhindre angrepet. Møtepunkter ble ifølge Reuters avtalt i en rekke byer over hele Brasil for å busse de oppmøtte til hovedstaden.

Et spørsmål nå er om voldelige opptøyer kommer til å finne sted også i andre byer; søndag prøvde flere Bolsonaro-tilhengere å forstyrre trafikken i storbyen São Paulo. Rio de Janieros ordfører har uttrykt en viss bekymring ettersom tilhengere av ekspresidenten har truet med å angripe regionens største raffineri for å ramme drivstoff-forsyninger og skape kaos.

