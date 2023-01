Norge kaller inn Irans ambassadør på teppet

– Den iranske ambassadøren er bedt om å komme til UD i morgen, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til VG mandag ettermiddag.

Mandag kunngjorde landets myndigheter at ytterligere tre demonstranter og aktivister er dømt til døden. Med de tre siste dødsdommene er i alt 17 personer dømt til døden etter at protestbølgen startet i midten av september.

Så langt er fire menn henrettet i Iran etter at de deltok i protestene som brøt ut etter at Mahsa Amini døde i politiets varetekt i midten av september.

For ytterligere to er dødsdommene ventet å bli fullbyrdet innen kort tid ettersom dommene mot dem er opprettholdt av høyesterett og ikke lenger kan ankes.

I helgen blusset demonstrasjoner opp i flere byer i Iran. Protestene var de største på over en måned, ifølge tankesmia Institute for the Study of War.

Søndag var det tre år siden den iranske Revolusjonsgarden skjøt ned et sivilt ukrainsk passasjerfly. Sammen med de lørdagens henrettelser ble dette markert på gater og torg, ifølge ISW.

