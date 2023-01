Klimaaktivister demonstrerer mot utbygging av kullgruve i Tyskland

Ifølge politiet har rundt 2.000 mennesker møtt opp for å markere sin motstand mot at myndighetene jevner den lille landsbyen med jorden for å bygge ut den enorme kullgruva Garzweiler.

Flere av aktivistene har slått leir i Lützerath, en forlatt landsby fem mil vest for Köln, og planlegger å motsette seg politiets forsøk på å fjerne dem. Landsbyen skal etter planen rives neste uke.

En ny demonstrasjon er planlagt til 14. januar, og politistyrker fra hele Tyskland har tilbudt forsterkninger for å fjerne aktivistene, ifølge Der Spiegel.

Det er energigiganten RWE som drifter kullgruva og som har fått tillatelse til å utvide den gjennom en kompromissavtale signert med den tyske regjeringen i fjor. I henhold til avtalen vil fem nærliggende landsbyer bli skånet, men Lützerath skal rives for å gjøre plass for gravearbeid.

Garzweiler skal etter planen stenges innen 2030, men RWE fikk tillatelse til å utvide gruva for å sikre Tysklands energisikkerhet. Klimaaktivistene hevder regjeringen bryter sine klimaløfter, og at de ikke gjør nok for å nå Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

