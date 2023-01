Kevin McCarthy ble omsider valgt til leder for Representantenes hus

Etter avstemningen brøt det ut jubel og applaus i Representantenes hus, som i over fire dager har forsøkt å stemme fram en leder.

– Jeg er glad for at det er over, sa hovedpersonen selv etter å endelig ha sikret seg jobben.

Etter å ha blitt blokkert av drøyt 20 utbrytere i eget parti de tre første dagene, gikk det langt bedre i avstemningene fredag. Da fikk McCarthy flere av utbryterne til å snu.

Likevel fikk ikke McCarthy nok stemmer til å sikre flertallet i de tre første avstemningene fredag. Klokken måtte bikke midnatt lørdag i Washington før han til slutt kom over målstreken og vant med et flertall av stemmene. Da var det ingen av republikanerne som ga sine stemmer til andre kandidater.

Innrømmelser

McCarthy sikret seg 216 stemmer totalt i femtende og siste runde. For å bli valgt kreves det flertall blant korrekt avgitte stemmer på en person, fraværende, blanke stemmer og stemmer på «til stede» regnes ikke med.

Seks republikanere stemte på «til stede» i den siste runden. Blant dem var Matt Gaetz, som ble den avgjørende stemmen i runde nummer 14, og som sørget for at McCarthy ikke vant da. Også Lauren Boebert, Andy Biggs, Eli Crane, Bob Good og Matt Rosendale stemte «til stede».

Underveis har McCarthy tilbudt flere innrømmelser for å få de republikanske utbryterne over på sin side.

Trengte en leder

Demokraten Hakeem Jeffries har hele tiden fått full støtte fra sitt parti, som er i mindretall i Kongressens førstekammer. Han fikk 212 stemmer i den siste avstemningen.

De siste hundre årene har lederen for Representantenes hus blitt valgt i den første avstemningen i kammeret, som er en del av den amerikanske Kongressen. Avstemningsprosessen nå har vært den lengste på 160 år.

Huset trenger en leder for å konstituere seg etter mellomvalget i november, ta de nye representantene i ed og ta fatt på det politiske arbeidet.

