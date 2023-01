Tre dager og elleve forsøk til tross – Representantenes hus er fortsatt uten leder

McCarthy fikk 201 stemmer i de to første avstemningene torsdag – en mindre enn dagen før. Han trenger 218 for å få flertall og bli valgt til leder. I den tredje avstemningen var det én representant som ikke stemte, og McCarthy ble stående på 200. Det samme skjedde i den fjerde og femte avstemningen.

Utbryterne lanserte også torsdag Byron Donalds som motkandidat, og han fikk noen færre stemmer enn dagen før. Matt Gaetz fra Florida brøt med de siste dagenes mønster og stemte for ekspresident Donald Trump tre ganger. Det er nemlig ikke noe formelt krav om at den som skal lede kammeret, selv må være valgt inn i Kongressen. Trump selv støtter for øvrig McCarthy.

I torsdagens andre runde – den åttende totalt – stemte to av utbryterne på Kevin Hern, tilsynelatende bare så de kunne påpeke at de gjerne stemte på en Kevin, så lenge det ikke er McCarthy. I den tredje avstemningen fikk de følge av Gaetz.

Hern fikk sju stemmer i den femte avstemningen, mens Donalds fikk 12.

Innrømmelser fra McCarthy

Republikanske Victoria Spartz valgte samme linje som onsdag, da hun ikke svarte første gang hun ble ropt opp og så sa «til stede» andre gang. Hun ble derfor stående uten å ha stemt på en kandidat.

Dermed var motstanden i egne rekker fortsatt stor nok til å blokkere for McCarthy.

I forkant av torsdagens første avstemning kom det signaler om at McCarthy hadde tilbudt flere innrømmelser, inkludert noen som ville svekke hans posisjon som leder. En av utbryterne avviste at det var inngått noen avtale, og det var altså heller ingenting i stemmegivningen som tydet på det.

Demokratene står samlet

Demokratene stemte også i rundene torsdag på sin kandidat, Hakeem Jeffries, som fikk 212 stemmer. Det er like mange som i de foregående rundene.

For å bli valgt må en kandidat få over halvparten av stemmene som er korrekt avgitt. «Til stede» er derfor ikke en del av resultatet.

Uten en leder kan ikke Representantenes hus ta fatt på sitt politiske arbeid. For mange av dem som ble valgt inn i november, betyr det også at de har problemer med å ansette en stab og starte driften av kontoret sitt i Washington, ettersom de ikke er tildelt noe driftsbudsjett.

I år er første gang på hundre år at Representantenes hus ikke har klart å velge en leder på første forsøk.

