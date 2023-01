Ti skutt under filming av musikkvideo med French Montana i Florida

Skytingen skjedde utenfor en restaurant i Miami Gardens torsdag kveld, melder CNN og viser til det lokale brannvesenet og en uttalelse fra restaurantens eiere. Byen ligger rundt tre mil nord for storbyen Miami. Politiet sier de har fått opplysninger om at flere personer ble truffet av skudd.

Avisen Miami Herald skriver at det skjedde etter en krangel mellom to grupper. Ifølge avisen ble seks personer kjørt til sykehus, mens fire oppsøkte et legesenter på egen hånd.

Rapperen Ced Mogul sier til TV-stasjonen NBC 6 at han hørte flere skudd.

– Minst 13, 14, 15 skudd. Det skjedde veldig fort, det hørtes ut som en angrepsrifle.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet identitetene til de sårede og har ikke kommet med nærmere opplysninger om saken.

Marokkansk-amerikanske French Montana heter egentlig Karim Kharbouch. 38-åringen ble født i Marokko, men flyttet som tenåring til USA sammen med foreldrene sine.

Han ga ut debutalbumet «My French» i 2013. Rapperen har drøyt 15 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Sommeren 2017 var låten hans «Unforgettable» verdens tredje mest spilte på Spotify. Den er spilt over 900 millioner ganger.

