Pause etter to resultatløse avstemninger i Representantenes hus

Det var republikanerne som foreslo en pause etter at deres kandidat, Kevin McCarthy, ikke fikk flertall i de to avstemningene som var holdt tidligere på dagen. Flere av utbryterne byttet riktignok side og stemte for McCarthy. I den siste runden – den trettende siden de startet på tirsdag – var han bare fire stemmer unna det nødvendige flertallet på 218.

Mens alle republikanerne stemte for en pause, stemte demokratene mot.

Dermed blir det ingen nye avstemninger før tidligst fredag kveld – klokken 4 natt til lørdag norsk tid.