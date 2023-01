McCarthy går mot sitt trettende nederlag tross fremgang i forrige runde

Etter å ha blitt blokkert av drøyt 20 utbrytere i eget parti de tre foregående dagene, gikk det langt bedre i den første avstemningen fredag. Da stemte bare sju av hans egen mot ham.

Det var likevel ikke nok til å sikre seg flertallet, og det får han heller ikke i fredagens andre omgang. Før oppropet er fullført, har seks av de 222 republikanerne i Representantens hus stemte mot ham. Dermed klarer han ikke å få stemmene som kreves for å få flertall i Huset, som har 435 seter.

Normalt betyr det at han trenger 218 stemmer, men ett sete er for tiden ledig. I tillegg er en demokrat på sykehus fredag for en planlagt operasjon. Dermed kan det maksimalt avgis 433 stemmer fredag, og terskelen for flertall blir 217.

Kravet for å bli valgt er flertall blant de korrekt avgitte stemmene på en person. «Til stede» eller blanke stemmer telles derfor ikke.

Før den trettende avstemningen ble det ikke lansert noen republikanske motkandidater, men delegatene kan likevel stemme på hvem de vil. Det trenger heller ikke være noen som er valgt inn i Representantenes hus.

Demokraten Hakeem Jeffries har hele tiden fått full støtte fra sitt parti, som er i mindretall i Kongressens førstekammer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen