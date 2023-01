Biden markerte årsdagen for stormingen av Kongressen

Markeringen fant sted i Det hvite hus, der Biden delte ut utmerkelser til flere av dem som forsvarte kongressbygningen under opptøyene 6. januar 2021. Tolv personer ble tildelt Presidentens borgermedalje, den nest høyeste sivile utmerkelsen i USA.

Flere av mottakerne jobber i politiet. Andre var tjenestemenn som motsto presset de ble utsatt for i forsøk på å hindre korrekt registrering av stemmer og godkjenningen av resultatet etter presidentvalget i november 2020.

En medalje ble delt ut posthumt. Politimannen Jeffrey Smith fikk den for sin innsats da Kongressen ble stormet. Smith tok sitt eget liv kort tid etter den dramatiske hendelsen, men ble registrert som «falt i tjeneste» etter at en domstol fastslo at selvdrapet «direkte og utelukkende» var et resultat av skader han fikk på jobb 6. januar 2021. Medaljen ble overrakt til enken Erin Smith.