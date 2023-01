Storbritannias statsminister vil heve streiketerskelen

Loven åpner blant annet for at streikende arbeidere kan bli sagt opp, og at arbeidsgivere kan saksøke fagforeningene for kostnadene knyttet til streiker, skriver The Times.

I tillegg legger loven opp til at det må opprettholdes et minstenivå på tjenestene innen seks sektorer, inkludert helsevesenet og jernbanen. Med det må en andel av fagforeningenes medlemmer fortsatt gå på jobb under en streik – hvis ikke blir streiken ansett som ulovlig.

Sunaks kontor har ikke svart på en forespørsel om kommentar fra nyhetsbyrået Reuters.

Mange streiker

Statsministeren varslet den nye loven i forrige måned, og sa da at hensikten var å beskytte folks liv og hindre lammelser i samfunnet.

Storbritannia har den siste tiden vært preget av en rekke streiker innen flere sektorer. Ansatte i helsevesenet, jernbanen, veivesenet og grensekontrollen er blant de som krever bedre lønns- og arbeidsvilkår i møte med landets skyhøye inflasjon.

Det fins allerede lovgivning som hindrer britisk politi, militære og fengselsvakter fra å streike.

Sunak har flere ganger kritisert streikene, men har også vært mottaker for mye kritikk for å ikke gå fagforeningene i møte.

Til retten

En talsperson for regjeringen sier til The Times at de ikke har som hensikt å straffe enkeltpersoner for å streike, men at den varslede, nye lovgivningen handler om å sikre at samfunnskritiske tjenester blir beskyttet.

Avisen skriver at fagforeningene allerede er klare til å ta lovgivningen til retten da den kan være i strid med landets menneskerettslov fra 1998.

– Den konservative regjeringens planer vil være en betydelig hindring for arbeidsfolks grunnleggende rett til å streike. Tiltakene er ugjennomførbare, kontraproduktive og nesten helt garantert i strid med menneskerettsloven, sier Tim Sharp i Trade Union Congress, som representerer 48 fagforeninger i Storbritannia.

– De kan vente seg at fagforeningene vil kjempe mot loven i parlamentet og i domstolene.

