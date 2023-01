Russland erklærer julevåpenhvile i Ukraina

President Vladimir Putin har gitt forsvarsdepartementet ordre om våpenstillstand i halvannet døgn. Russerne ber om at også Ukraina erklærer våpenhvile i den ortodokse høytiden, slik at folk kan gå i kirken på julaften og første juledag.

Ukraina avviste dette etter at lederen for den russiskortodokse kirken, patriark Kirill, tidligere på dagen oppfordret til våpenhvile i julen.

– Det er en kynisk felle, et propagandaelement. Den russisk-ortodokse kirke oppfører seg som krigspropagandist, sier den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Kirill, som har sagt at Russlands president Vladimir Putin er innsatt av Gud, har flere ganger sagt at han er en tilhenger av invasjonen i Ukraina. Det førte til at kirken i Ukraina i mai kuttet alle bånd til Russland.

I likhet med de fleste andre ortodokse kirker følger den russisk-ortodokse kirken den julianske kalender, som ligger 13 dager etter den gregorianske. Dermed faller julaften 6. januar.

