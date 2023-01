Prins Harry sier han drepte 25 som soldat i Afghanistan: – Skammet meg ikke

Harry tjenestegjorde i forsvaret i ti år og tilbrakte to perioder ved fronten i Afghanistan.

– Jeg visste alltid nøyaktig hvor mange av fiendes stridende jeg hadde drept. Og det fremsto som avgjørende å ikke la seg skremme av det tallet. En av de viktigste tingene jeg lærte i forsvaret, var å ta ansvar for egne handlinger, skriver prinsen, ifølge Sky News.

Sky News har fått tilgang til memoarboken, som kommer ut neste uke.

– Mitt tall var 25. Det var ikke noe som fylte meg med tilfredsstillelse, men jeg skammet meg heller ikke over det, skriver han.

– Jeg skulle naturligvis gjerne sluppet å ha det på min militære CV – eller å ha det i hodet – men jeg skulle også helst levd i en verden uten Taliban, uten krig. Men selv for en som tidvis driver med ønsketenking, så er det realiteter som ikke lar seg endre.

I Afghanistan jobbet prinsen først som ildleder og styrte luftangrep fra 2007 til 2008. Fra 2012 til 2013 var han pilot på angrepshelikoptre. Det var under seks av oppdragene som helikopterpilot han tok liv i den langvarige krigen.

– Følte meg annerledes

I boken innrømmer han også at han har brukt kokain som 17-åring.

– Selvfølgelig hadde jeg det. Jeg ble tilbudt en stripe i huset til en venn på en jakthelg, og etter det tok jeg mer. Det var ikke veldig morsomt, og jeg følte meg ikke spesielt lykkelig, slik andre så ut til å gjøre. Men det fikk meg til å føle meg annerledes, og det var målet. Jeg var 17 og villig til å prøve det meste som kunne endre på tingenes tilstand, skriver prinsen.

– Det var i hvert fall det jeg prøvde å overbevise meg selv om.

Ba faren forbli ugift

I boken skriver han også om da han fikk beskjeden om at moren, prinsesse Diana, hadde mistet livet i en trafikkulykke i Paris.

Prinsen forteller også at både han og broren lovet faren, daværende prins Charles, å ønske Camilla velkommen til familien, men at de ikke ville at de to skulle gifte seg.

Charles og Camilla giftet seg i april 2005, sju og et halvt år etter at Diana døde.

Til overs

Det er knyttet store forventninger til «Spare». Tittelen kan i denne sammenhengen oversettes med «reserven» eller mer negativt som «den som er til overs». Tittelen spiller på uttrykket «an heir and a spare», altså at det er kongefamiliens plikt å skaffe «en arving og en reserve».

Boken kommer også en måned etter at prins Harry og hertuginne Meghans dokumentar «Harry & Meghan» ble sluppet på strømmetjenesten Netflix.

