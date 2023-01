Politiet leter fortsatt etter 350 mistenkte etter kongresstormingen

– Jobben vår er lang fra over, sa justisminister Merrick Garland i en uttalelse onsdag, to dager før toårsdagen for kongresstormingen.

– Vi er fast bestemt på å holde de kriminelle ansvarlige for angrepet på demokratiet vårt, fortsatte han.

Etteretningstjenesten FBI forsøker også fremdeles å finne ut hvem som plantet to rørbomber i nærheten av Kongressen 6. januar 2021. Informasjon om hvem som kan ha gjort det kan utløse en dusør på en halv million dollar.

Ifølge myndighetene var bombene «levedyktige» og kunne ha drept noen dersom de hadde eksplodert.

Av de 950 som er siktet etter stormingen har 484 erkjent straffskyld. Av disse er 351 dømt, ifølge tall fra justisdepartementet.

