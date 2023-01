Kong Carl Gustaf om kritikken: – Det har smertet meg dypt

I dokumentaren «Sveriges siste kungar» sier Carl Gustaf at han fortsatt mener grunnlovsendringen som gjorde datteren Victoria til kronprinsesse og tronarving, er urettferdig.

– Carl Philip ble født som kronprins, og jeg synes fortsatt at loven ikke kan endres med tilbakevirkende kraft, sier kongen i dokumentaren.

I etterkant har flere kritisert kongen for uttalelsene. Nå svarer han på kritikken.

– I løpet av høsten fikk jeg ved to intervjuanledninger spørsmål om endringen i arvefølgen i 1980 til fordel for det førstefødte barnet – uavhengig av kjønn. Jeg delte da mine tanker om at prins Carl Philip med tilbakevirkende kraft mistet sin stilling som kronprins i forbindelse med grunnlovsendringen, sier kong Carl Gustaf i en uttalelse, og fortsetter:

– Det har såret meg dypt når jeg i ettertid har lest kommentarer som hevder at jeg ikke ville stå bak datteren min, kronprinsesse Victoria, som Sveriges tronarving.

