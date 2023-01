«El Chapos» sønn tatt til fange i militæraksjon i Mexico

Ovidio Guzman ble tatt til fange torsdag i byen Culiacán i Sinaloa nordvest i Mexico. Militæraksjonen rystet byen med flere skuddvekslinger, veisperringer og kjøretøy som ble satt i brann.

Ovidio Guzman er etterlyst i USA, og militæraksjonen skjer få dager før Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador får besøk av Joe Biden.

«El Chapo» soner en livstidsdom i et fengsel i New York etter å ha blitt utlevert til USA i 2017. Han er dømt for omfattende narkotikasmugling.

