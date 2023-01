Biden varsler omfattende endringer i USAs innvandringssystem

Biden varsler en helt ny kurs i innvandringspolitikken. Det innebærer både en åpning i form av lovlig innvandring fra Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela, samt en kraftig innstramming for dem som forsøker å komme seg til USA på irregulært vis.

Samtidig går Mexico med på å ta imot opptil 30.000 utviste migranter i måneden fra de aktuelle landene. Dette vil være migranter som forsøker å svømme eller gå ulovlig over grensen mellom Mexico og USA. De vil bli avvist eller utvist uten at eventuelle asylsøknader blir vurdert, og praksisen starter umiddelbart.

– Ikke bare møt opp på grensen. Bli der dere er, og søk på lovlig vis derfra, sier president Joe Biden.

Endringen ble kjent kort tid før Biden reiser til El Paso i Texas og besøker grensen for første gang etter at han kom til makten. Mandag deltar han på et nordamerikansk toppmøte i Mexico by.

– Den lovlige muligheten vi åpner for i dag er sjenerøs, men forsøk på å omgå den, vil føre til alvorlige konsekvenser, sier en høyt plassert tjenestemann i Det hvite hus.

Vanskelig retur

Den omfattende endringen av innvandringsreglene vil bli stående selv om USAs høyesterett skulle omgjøre en kontroversiell helselov innført av Trump-administrasjonen under pandemien som lar landet avviser asylsøkere.

Den umiddelbare returen av migranter som kommer ulovlig over grensen, er en utvidelse av en ordning som allerede gjelder personer fra Venezuela. De fire nasjonalitetene som nå skal om fattes av returordningen, står for den største økningen i ulovlige grensekryssinger og kommer fra land det ikke er mulig å returnere dem raskt til. De aktuelle landene er enten politisk ustabile, herjet av vold, har et autoritært styre eller et svært anstrengt forhold til USA – eller flere av disse faktorene.

Bare i november ble 82.286 personer fra Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela stoppet på grensen.

Må søke hjemmefra

For å kvalifisere til å komme inn på lovlig vis, må man vise at man har en tilknytning til USA og en sponsor i landet. De som oppfyller kravene, må søke fra hjemlandet og komme til USA med fly. Målet er å redusere presset på grensevaktene og at færre skal foreta farlige reiser i regi av menneskesmuglere.

– Det er trygt og humant, og det virker, sier Biden i en tale i Det hvite hus torsdag.

– Vi vil fjerne smuglerne fra regnestykket, sier en tjenestemann, som kaller endringen «et vannskille».

USAs økonomi er svært avhengig av innvandrere som arbeidskraft. Samtidig er immigrasjonssystemet under enormt press som følge av manglende kontroll med migrasjonen over den lange grensen mot Mexico.

Siden Biden tok over, har antallet mennesker som krysser grensen fra USA til Mexico uten tillatelse, økt dramatisk.

Ber Kongressen ta grep

Den eneste måten å få i stand en varig endring i systemet på, er gjennom Kongressen. Men et tverrpolitisk forsøk på å innføre nye innvandringslover, falt i fisk kort tid før Republikanerne overtok flertallet i Representantenes hus etter valget.

– Tiltakene vi kunngjør, vil gjøre ting bedre, men det vil ikke fikse grenseproblemet helt, sier Biden.

Han viser til et omfattende lovforslag som tidligere er oversendt Kongressen for å reformere «det som i lang tid har vært et ødelagt innvandringssystem».

– Men republikanerne i Kongressen har nektet å vurdere min omfattende plan, slår Biden fast og gir «ekstreme republikanere» skylda for at lovarbeidet stoppet opp.

