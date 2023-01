USA anerkjenner fortsatt ikke Maduro som legitim president

– Vår tilnærming til Nicolás Maduro er ikke endret. Han er ikke Venezuelas legitime leder, sier en talsmann for amerikansk UD, Ned Price.

– Vi anerkjenner fortsatt Venezuelas eneste gjenværende demokratisk valgte institusjon, og det er nasjonalforsamlingen som ble valgt i 2015, sier han.

Alle sanksjoner og restriksjoner som USA har innført mot Maduros regime, vil derfor bestå, sier Price.

Egen regjering

Venstreorienterte Maduro ble gjenvalgt for en ny presidentperiode i 2018, men opposisjonen hevdet at det var omfattende valgfusk og fikk støtte fra USA og flere andre land i regionen.

Med Juan Guaidó i spissen dannet opposisjonen sin egen regjering, som ble anerkjent av USAs daværende president Donald Trump og rundt 50 land.

Mistet oppslutning

Guaidó nøt en tid stor popularitet, og den såkalte overgangsregjeringen fikk kontroll over den venezuelanske statens verdier i USA. Siden har oppslutningen dalt, mens Maduro har styrket sin makt i landet.

På fjorårets nest siste dag vedtok den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen å oppløse Guaidós såkalte regjering.

USA understreker at de fortsatt vil støtte «Venezuelas demokratiske opposisjon», men tonen overfor Maduro har vært langt mildere under president Joe Biden enn under Trump.

Delegasjoner fra USA

Biden sendte i fjor flere høytstående delegasjoner til Venezuela, noe som blant annet resulterte i løslatelse av fengslede amerikanske statsborgere og nye lisenser for amerikanske oljeselskap.

Opposisjonen i landet åpnet samtidig for forhandlinger med Maduro, og tre av de fire største opposisjonspartiene stilte seg bak beslutningen om å avslutte det de omtalte som «Guaidós oppdiktede presidentskap».

En meningsmåling utført av det venezuelanske universitetet Andres Bello i november viste at kun 6 prosent av befolkningen ville ha stemt på Guaidó dersom han hadde stilt til valg som president.

