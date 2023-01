– Prøv noen rare steiner, og se hva som skjer, sier matematiker Ryan Palmer ved Bristol Universitet til avisa The Guardian.

Palmer og kollegaen Frank Smith, som er professor i matematikk ved University College London, har oppdaget at bestemte typer steiner kan gi lengre og mer spektakulære sprett dersom de brukes til fiskesprett.

Spesielt potetformede steiner trekkes frem som godt egnede, skal vi tro forskerne og deres nye matematiske modell.

De to forskerne laget modellen for å undersøke hvordan et objekts form og masse påvirker hvordan det spretter på vannets overflate.

Utover den viktige betydningen for fremtidige fiskesprett, skriver The Guardian, vil modellen hjelpe forskere med å jobbe med problemer som is og frost på høytflygende fly, og gi innsikt i hvilke krefter som er i spill når fly lander på vann.

Inntil videre kan hver og en forsøke å sprette tyngre, potetformede steiner.

– Har du en tyngre stein, kan du få en superelastisk respons, hvor du får et enkelt megasprett istedenfor mange små. Det endrer spillereglene. Det er veldig tilfredsstillende når du får det til, sier Ryan Palmer.

