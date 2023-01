Israels regjering foreslår rettsreform som vil svekke høyesterett

Den omfattende planen som ble lagt fram av Yariv Levin, inkluderer et forslag om at nasjonalforsamlingen kan vedta lover landets øverste domstol har avvist som grunnlovsstridige.

Dermed kan Knesset overstyre høyesterett med et flertall på 61 eller flere stemmer blant de 120 representantene.

– Ikke demokrati

Levins forslag gir også politikerne en større rolle når det skal utnevnes nye dommere til høyesterett. Justisministeren sier tilliten til rettsvesenet er på et bunnivå, og at hans plan er å flytte makt tilbake til de folkevalgte fra aktivistiske dommere.

– Vi går til valgurnene og stemmer, tar et valg, men gang etter gang blir avgjørelser tatt på våre vegne av folk vi ikke har valgt. Det er ikke demokrati, sier Levin.

De planlagte endringene har allerede blitt møtt med kraftig kritikk fra Israels riksadvokat og fra opposisjonen. Det er en påminnelse om utfordringene den nye regjeringen, som ligger langt til høyre i det politiske landskapet, står overfor.

[ Israels president: Benjamin Netanyahu har dannet ny regjering ]

– Kupp

Netanyahus forgjenger, opposisjonsleder Yair Lapid, sier han vil kjempe mot endringene på «alle mulige måter». Han lover også å reversere dem dersom han kommer til makten igjen.

– De som gjennomfører et ensidig kupp i Israel, skal vite at det ikke forplikter oss på noen som helst måte, sier han.

Situasjonen blir ikke mindre anspent av at forslaget kommer dagen før høysterett skal vurdere om en straffedømt politiker kan utnevnes til statsråd. En lovendring forrige måned baner veien for at personer som har en betinget dom, kan sitte i regjering. Riksadvokaten har protestert etter at Aryeh Deri ble utnevnt til helseminister onsdag. Deri, som er sentral i koalisjonen Netanyahu har satt sammen, ble i fjor dømt for skattesvik.

[ Netanyahus forgjenger må betale for å ha ærekrenket ham ]