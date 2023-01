Tyskland vil ikke forhandle med Polen om krigserstatning: – Fullstendig respektløst

Tyskland har svart på en offisiell henvendelse fra den polske regjeringen. De skriver at saken er avgjort, opplyser utenriksdepartementet i Warszawa tirsdag.

Polen anslår at landets tap under krigen utgjør om lag 6.200 milliarder zloty, en sum som tilsvarer over 14.000 milliarder norske kroner. De krever nå erstatning fra Tyskland. Den tyske regjeringen mener imidlertid at alle krav knyttet til andre verdenskrig for lengst er avgjort.

– Dette svaret, for å oppsummere det, viser en fullstendig respektløs holdning til Polen og polakker, sier statssekretær Arkadiusz Mularczyk i landets utenriksdepartement i et intervju. Han beskylder Tyskland for å behandle landet som en «vasallstat», og sier at arbeidet for å få erstatning vil fortsette.

Seks millioner polakker, blant dem tre millioner polske jøder, ble drept under krigen. Etter et opprør i 1944 ble Warszawa lagt i grus, og 200.000 sivile mistet livet.

Det kommunistiske regimet i Polen la i 1953 vekk kravet om krigserstatning. Det skjedde etter press fra Sovjetunionen, som ikke ønsket at deres allierte Øst-Tyskland skulle være omfattet av et slikt krav.

