Hevder å ha skutt ned alle russiske droner to netter på rad

Det ukrainske forsvaret hevder å ha skutt ned alle droner i de russiske angrepene mot Ukraina mellom 31. desember og 2. januar. Natt til 1. januar skal det ha vært snakk om alle de 45 iranskproduserte dronene kalt Shahed-136 som ble brukt i de russiske angrepene. Natt til 2. januar skal alle dronene av samme type som ble brukt i russiske angrep, ha blitt skutt ned. Det er det ukrainske forsvaret som siteres på dette i den siste daglige oppdateringen av Ukraina-krigen hos The Institute for the Study of War.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret er luftvernsystemet Nasams blitt brukt til å skyte ned droner. Dette er blitt sendt til Ukraina av USA, og Nasams-systemet produseres i samarbeid mellom amerikanske Raytheon og norske Kongsberg Defence and Aerospace.

Venter langvarig bølge

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa mandag kveld i sin daglige tale at Russland planlegger å slite ut Ukraina med en langvarig bølge av droneangrep. Det ser ut til at russiske droneangrep på Ukraina har økt i omfang de siste dagene, skriver BBC. Angrepene rettes blant annet mot ukrainsk energiinfrastruktur.

Ifølge Zelenskyj ble over 80 iranskproduserte droner skutt ned i årets første dager i 2023. Jurij Ignat, talsperson for luftforsvaret i Ukraina, har i tillegg sagt at nesten 500 droner er blitt skutt ned siden september, skriver The Guardian. Tallet er ikke bekreftet fra annet hold.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har gjentatt oppfordringen om at Nato må øke sin våpenproduksjon.

– De ukrainske styrkene har hatt momentum i mange måneder, men vi vet også at Russland har mobilisert mange flere styrker. Mange av dem trenes nå opp, sa Stoltenberg i et intervju med BBC 2. januar.

– Alt det indikerer at de er forberedt på å fortsette krigen og også forsøke å starte en ny offensiv, sa Nato-sjefen.

Stoltenberg sier det behov for reservedeler og enorme mengder ammunisjon til artilleri.

– Vi må øke produksjonen, og det er akkurat det medlemslandene er i gang med, sa Stoltenberg til BCC. Han sier det også er viktig å vedlikeholde våpensystemene som allerede er levert til Ukraina.

Kritiseres

Det nye året har også startet med en uvanlig hendelse i krigen i Ukraina, etter at det russiske forsvaret mandag innrømmet et stort tap, og sa at minst 63 russiske soldater ble drept da raketter traff en midlertidig militærleir i landsbyen Makiivka i Donetsk nyttårsaften. Den ukrainske generalstaben bekreftet mandag ettermiddag at det ukrainske militæret sto bak angrepet.

At Russland innrømmer et så stort tap hører til sjeldenhetene. Ifølge russiske myndigheter var det amerikanskproduserte Himars-raketter som traff leiren. Kommunikasjonsavdelingen til det ukrainske militæret har meldt at nesten 400 russiske soldater ble drept i angrepet, men dette tallet er ikke bekreftet av noen andre kilder, melder NTB.

Flere russiske militærbloggere, journalister og enkelte politikere kritiserer beslutningen om å plassere mange soldater på samme sted uten tilstrekkelig forsvar.

