To eksplosjoner i Stockholm – én person er pågrepet

Den første eksplosjonen inntraff ved portgangen til et bolighus i Grimsta og beskrives som kraftig. Politiet vil ikke utelukke at eksplosjonen kan ha sammenheng med at en 20 år gammel mann nyttårsaften ble skutt og drept i Vällingby i et mulig gjengoppgjør.

– Det er en av hypotesene vi ser på, men det er for tidlig å uttale seg om. Men vi kommer naturligvis til å undersøke det, sier Ola Österling i politiet til TT.

I morgentimene opplyser politiet at en mann er pågrepet og mistenkt for å stå bak eksplosjonene. Den første eksplosjonen skjedde rundt klokken 3 natt til mandag.

– Det var en ekstremt kraftig eksplosjon som har forårsaket omfattende skader på inngangen til bolighuset, sier Österling.

Én time senere inntraff en ny eksplosjon i Bagarmossen.

– Den er betydelig mindre enn den i Grimsta, men denne skjedde i en trappeoppgang. Vi har ikke så mye informasjon, men vi skal selvfølgelig se på om eksplosjonene har en sammenheng, sier Österling.

Det er ikke meldt om skadde etter eksplosjonene.

