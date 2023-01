Xi sier det ser lysere ut for koronasituasjonen

– Epidemiforebygging og kontroll går inn i en ny fase. Alle arbeider standhaftig, og lysets håp ligger like foran oss, sier Xi i en fjernsynssendt nyttårstale.

Det var andre gang at den 69 år gamle presidenten hadde kommentert koronaviruset denne uken. Mandag ba han om at det iverksettes tiltak for å beskytte menneskeliv.

Koronaviruset dukket først opp i byen Wuhan i Kina for tre år siden. Landet har siden stått for svært strenge koronatiltak. Men i desember skrinla Beijing nullsmittestrategien.

Smitten hadde økt også før smittepolitikken ble endret, men siden har smitten fortsatt å øke. Lørdag viste offisiell statistikk mer enn 7.000 nye smittetilfeller siste døgn og ett dødsfall i en befolkning på 1,4 milliarder mennesker. Men tallene kan se ut til å være i utakt med realitetene.

Kinesiske sykehus er blitt overfylt av for det meste eldre pasienter. Krematorier er overbelastet, og mange apotek har gått tom for febernedsettende medisin.

[ Bølge i Kina – men kan være over globalt i 2023 ]