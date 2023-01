Slik ble det nye året feiret i tidssone etter tidssone over hele verden

Mange steder i verden ville man kanskje helst glemme 2022 som var preget av krig, uvant høy inflasjon og etterdønninger etter pandemien, og starte på ny frisk med 2023.

Nyttår ble først ringt inn i den lille stillehavsstaten Kiribati. Så time for time ble feiringen gjentatt i New Zealand, Australia og Kina, over Russlands mange tidssoner og Asia og gjennom Europa og Afrika videre til det amerikanske kontinent og Stillehavet igjen.

På Kiribati smalt nyttårsrakettene klokken 11 norsk tid lørdag formiddag. De siste som får anledning til å feire nyåret blir beboerne ytterst på de amerikanske Aleutene og øyene øst for datolinjen i Stillehavet. Aller sist blir Amerikansk Samoa.

For mange land ble dette den første nyttårsfeiringen helt uten restriksjoner siden koronapandemien brøt ut.

[ Økonom om 2023: – Jeg er genuint dypt bekymra for de som ikke er en del av middelklassen ]

Sydney først ut

Den første storbyen som kunne feire nyttår, var Sydney i Australia. Der hadde opp mot én million mennesker samlet seg i byen for å se det spektakulære fyrverkeriet fra Harbour Bridge. Mange hadde møtt opp flere timer i forveien for å sikre seg gode plasser.

Ved 18-tiden norsk tid hadde de fleste landene i Øst- og Sørøst-Asia gått inn i 2023, og det var storslagne fyrverkerier i byer som Taipei, Shanghai, Kuala Lumpur og Bangkok.

I Kina så mange med engstelse fram mot 2023 etter at en oppheving av de fleste av smitterestriksjonene ble opphevet i desember, med en nær ukontrollert smittespredning som resultat.

– Når det nye året begynner, ser vi kanskje lys. Vi håper det blir mer frihet i framtiden, sa selgeren Hong Xin-ju der han var til stede ved en nedtellingsseremoni i Beijing.

Folk flest feiret imidlertid hjemme eller i barer og nattklubber, mens president Xi Jinping hilste det nye året ved å varsle at bedre tider er i horisonten.

[ Feiret inngangen til Harens år ]

Nyttår med krig

I Ukraina ble nyttårsaften preget av nye brutale russiske droneangrep, og i Kyiv var gatene folketomme.

Det eneste tegnet på feiring var at mange ropte «Godt nytt år» fra balkongene sine. Men en halvtime over midnatt gikk flyalarmen igjen og drønnet fra bombeeksplosjoner gjenlød gjennom byen. 45 droner ble imidlertid skutt ned.

I sin nyttårstale lovte president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina skal kjempe til seier over verdens nest største hær, og han hyllet alle som kjemper og alle som har falt.

– Dere er utrolige. Se hva vi har oppnådd, og se hva vi gjør. Hvordan våre soldater knuser verdens nest største hær helt fra første dag, sa han og rettet en takk til alle landets regioner som har stått sammen i kampen.

Ordfører Vitalij Klitsjko meldte om en eksplosjon i Holosiivskyj-distriktet og en bil som ble skadd etter at en innkommende rakett ble skutt ned. I Kharkiv fant feiringen sted i en metrostasjon, der barna fikk møte St. Nicolas.

[ Putin i rekordlang nyttårstale: Vesten utnytter Ukraina ]

Fikk ikke oppleve det nye året

Over 7.000 sivile ukrainere er drept og fikk ikke oppleve årets nyttår, mens over 10.000 er såret, og 16 millioner må feire et annet sted enn hjemme.

Krigen bidro trolig til en noe dempet feiring i Moskva, der det tradisjonelle fyrverkeriet var avlyst. President Vladimir Putin snakket i sin nyttårstale om at Russland er på rett side moralsk og historisk i krigen, mens resten av verden fordømmer.

I Paris feiret tusener av mennesker det nye året langs hovedgata Champs d'Elysees, men president Emmanuel Macron lovte fortsatt støtte til Ukraina i sin TV-overførte nyttårstale.

– I året som kommer, står vi ufravikelig ved deres side. Vi skal hjelpe dere til seier, og vi skal være med på å bygge fred. Regn med Frankrike og regn med Europa, sa Macron.

[ Strømprisene til himmels, temperaturen nådde nye høyder, og jorden blir stadig mer overbefolket ]

Big Ben ringte inn året

Big Ben ringte nyåret inn i London, der 100.000 mennesker stimlet sammen langs Themsen for å se det spektakulære nyttårsfyrverkeriet ved London Eye. Ved hjelp av lysdroner ble det tegnet et bilde av en krone og avdøde dronning Elizabeth på nattehimmelen.

I Berlin samlet noen tusen mennesker seg ved Brandenburger Tor, der det i stedet for fyrverkeri var et lysshow, mens private nyttårsraketter ble sendt til himmels ellers i byen.

Feiringen ble litt avkortet i Brasil på grunn av frykt for koronasmitte, men flere tusen mennesker samlet seg som vanlig på Copacabana-stranden for å se på fyrverkeriet. Vanligvis kommer 2 millioner mennesker for å feire nyttårsaften på Copacabana.

Mange brasilianere får også anledning til å feire mer i Brasilia senere på dagen når Lula da Silva tas i ed som ny president.

[ Rød løper-øyeblikkene vi husker best fra 2022 ]

Tradisjonelt på Times Square

På Times Square i New York var det tradisjonen tro store feststemte menneskemengder til stede for å følge med på nedtellingen mot midnatt, da en stor metallkule kledd i tusener av glitrende krystaller ble sluppet ned mens konfetti regnet ned over folk mellom de lysende neonskiltene.

Kraftige regnskurer dempet ikke på stemningen, men et skår i gleden var at en mann med machete angrep flere politimenn noen få kvartaler borte. Han rakk å såre to av dem før han ble skutt ned.

I fjor var det bare 15.000 mennesker med munnbind til stede på Times Square på grunn av strenge koronarestriksjoner.

[ Klimaendringene har bare så vidt begynt – flere katastrofer venter ]