Nærmere 1.700 journalister drept de siste 20 årene

De to tiårene mellom 2003 og 2022 var spesielt dødelige tiår for dem som jobber i informasjonens tjeneste, sier den Paris-baserte organisasjonen i en ny rapport.

Irak og Syria var de farligste landene å jobbe i for journalister. I disse to landene har til sammen 578 journalister blitt drept de siste 20 årene. Det tilsvarer over to tredeler av det totale antallet, ifølge RSF.

Deretter følger Mexico (125 drept), Filippinene (107), Pakistan (93), Afghanistan (81) og Somalia (78).

De verste årene var 2012 og 2013, hovedsakelig på grunn av krigen i Syria, med henholdsvis 144 og 142 drap.

Siden da har tallet på drepte journalister gradvis sunket, og siden 2019 har tallet vært historisk lavt, opplyser RSF.

