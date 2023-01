Lula ber om fred i møter med Russland og Ukraina

Lula, som blir tatt i ed som president søndag, skriver på Twitter at han lørdag hadde separate møter med presidenten for det russiske føderasjonsrådet (det øverste kammeret i den russiske nasjonalforsamlingen), Valentina Matvijenko, og Ukrainas visestatsminister Julija Svyrydenko.

Begge er i Brasil der de skal representere sine land under innsettelsesseremonien av Lula søndag. I tillegg til møtene med Lula, fikk de også møte Brasils påtroppende utenriksminister Mauro Vieira.

Lula opplyser at han i samtalen med Matvijenko sa at Brasil ønsker fred og at partene finner et felles grunnlag for å avslutte konflikten.

Lula opplyser også at Svyrydenko ga ham en orientering om situasjonen i Ukraina.

– I Brasil har vi tradisjon for å forsvare landenes integritet og vi kommer til å snakke med hvem det måtte være for å få fred, sier Lula, som tidligere i desember snakket med Russlands president Vladimir Putin om forholdet mellom Brasil og Russland.

Lula ventes å reise til USA, Kina og Argentina på begynnelsen av presidentperioden, mens Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron ifølge Reuters-kilder kan komme til å dra til Brasil allerede denne måneden.

