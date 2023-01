Kraftig eksplosjon ved flyplassen i Kabul

Det er en talsmann for Talibans innenriksdepartement, Abdul Nafi Takor, som opplyser om eksplosjonen. Han sier at undersøkelser pågår.

Militærflyplassen i Kabul ligger mellom den internasjonale flyplassen og innenriksdepartementet. Lokale kilder sier at alle veier til flyplassen er sperret etter angrepet.

Talibans sikkerhetsvakter nektet fotografer å dokumentere skadene. Nyhetsbyrået AP skriver at inngangen ser skadd ut, men at den er intakt.

Etter at de tok makten i Afghanistan i 2021, har Taliban hevdet at sikkerheten er blitt mye bedre. Men det er fortsatt stadige angrep, særlig mot religiøse minoriteter, som spesielt IS påtar seg ansvaret for.

I forrige måned ble minst fem kinesiske statsborgere såret da væpnede menn angrep et hotell i Kabul, et angrep som IS sa de sto bak.

