Zelenskyj varsler styrking av luftforsvaret

– I det nye året skal Ukrainas luftforsvar bli enda sterkere og enda mer effektivt, sier presidenten i sin daglige videotale.

Han legger til at tiltakene kan føre til at landet får det sterkeste luftforsvarssystemet i Europa.

– Dette blir en garanti for sikkerhet, ikke bare for vårt land, men for hele kontinentet, sier Zelenskyj.

De siste ukene har landets luftforsvar klart å ta ned et relativt høyt antall russiske raketter og droner, men ikke alle. Russland har siden oktober det ukrainske strømnettet, noe som har ført til gjentatte og langvarige strømbrudd. Også vannforsyningen er blitt berørt.

Zelenskyj varsler det han kaller «klar strategi» for å sikre elektrisitetsproduksjonen og distribusjonen av strøm.

– Det er krevende, men vil fungere. Dette er blant de viktigste oppgavene i året som kommer, og jeg er ikke i tvil om at vi skal klare det, sier presidenten.

