Tankesmie: Russland trapper opp dronekrigen

Tankesmia viser til at Ukraina opplyser at 16 iranskproduserte droner ble skutt ned over Kyiv natt til fredag. Dagen før ble 23 droner brukt.

– Det at Russland har brukt 39 droner de to siste dagene, 30 droner 18. og 19. desember og 13 droner 14. desember, representerer en betydelig økning i bruken av dette i Ukraina, skriver ISW i sin daglige Ukraina-rapport.

ISW mener dette er nok et tegn på at Russland har mangel på høypresisjonsraketter. Dette er noe tankesmia og flere andre har hevdet en rekke ganger i krigen.

– Det russiske militæret vil trolig fortsette å bruke et økt antall av slike systemer for å angripe sivile mål i Ukraina i et misforstått forsøk på å bryte ned den ukrainske kampviljen, skriver tankesmia

[ Storbritannia ser mønster i Russlands rakettangrep – advarer mot nyttårsangrep ]