Storbritannia ser mønster i Russlands rakettangrep – advarer mot nyttårsangrep

Torsdag skjedde det igjen: En stor rekke raketter ble sendt mot Ukraina, nok en gang rettet mot sivil infrastruktur, som kraftnettet.

– Siden oktober har Russland oppretthold et mønster om å gjennomføre intensive angrepsbølger hver sjuende til tiende dag, skriver Storbritannias forsvarsdepartement i sin etterretningsoppdatering nyttårsaften.

Eksperter har pekt på at Russland gjennomfører slike bølgeangrep for å påvirke sivilbefolkningen. De angriper med mange raketter samtidig for å overbelaste Ukrainas luftforsvar, ifølge eksperter. Det samme skriver britene.

– Men det er en realistisk mulighet for at Russland vil bryte dette mønsteret og angripe igjen de neste dagene for å undergrave moralen til ukrainerne i nyttårsfeiringen, skriver britene.

[ Zelenskyj varsler styrking av luftforsvaret ]