Redd Barna: Dette er lyspunktene i 2022

I den årlige oversikten over årets lyspunkt for barn trekker Redd Barna fram en ny erklæring mot bombing i byer.

– Endelig har det kommet på plass en erklæring som gir tydelige kjøreregler for bruk av eksplosive våpen i byer. Dette har vært en langtekkelig prosess. Det var derfor til stor jubel at 80 land undertegnet avtalen i november, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Våpenhvile

De trekker også fram den seks måneder lange våpenhvilen i Jemen. Den har ført til en halvering av drepte og sårede barn. Våpenhvilen gjør det også lettere å nå fram med livreddende hjelp.

– Jemen er fortsatt et av de verste landene å vokse opp i, men under våpenhvilen fortalte barn oss for første gang på mange år at de så lysere på framtiden. Samtidig viste den oss at de stridende partene kan klare å komme til enighet om de virkelig vil, sier Lange.

Våpenhvilen er ikke blitt forlenget, men Redd Barna opplyser at det likevel fortsatt er færre kamper i det krigsherjede landet.

Klimaseire

Redd Barna trekker også fram flere klimaseire som er vunnet i året som er gått. Blant annet den rettslig bindende avtalen mot plastforurensing som det ble enighet om i mars. Avtalen skal ferdigstilles i 2024. Arbeidet er blitt kalt det mest betydningsfulle siden Parisavtalen i 2015.

– Dette markerer et historisk skille i det globale arbeidet mot plastforurensing, og er svært gode nyheter for alle verdens barn. Vi ser av vår egen spørreundersøkelse fra i år at 7 av 10 barn og unge sier at de er mest bekymret for plastforsøpling i naturen, sier Lange.

Hun sier at det også ble seire for barn på årets klimatoppmøte. Der fikk barn og unge en egen paviljong for første gang. I slutterklæringen ble barn for første gang anerkjent som aktører med viktige bidrag i klimakampen.

– COP27 tok et lite, men kritisk steg mot å sikre rettferdighet for barn som blir mest påvirket av klimakrisen ved å formelt anerkjenne unge som endringsaktører, og ved å oppmuntre regjeringer til å inkludere barn i utformingen og implementeringen av egen klimapolitikk, sier Lange.

Vaksine og nye lover

Den omfattende bruken av malariavaksine til barn fra fem måneders alder trekkes også fram.

– Vaksinen har vist seg å være en game-changer. Den redder liv og frigjør helsekapasitet som ellers ville gått til å behandle sykdommer som er mulig å forebygge med vaksinering, sier Lange.

Redd Barna ramser også opp forbudet mot barneekteskap på Filippinene og i Den dominikanske republikk og en lov som skal gi barn i Somaliland beskyttelse mot vold og diskriminering.

– Loven inkluderer beskyttelse mot kjønnslemlestelse av jenter, og er en viktig milepæl i en del av verden hvor dette er svært utbredt, sier Lange.

