Putin i rekordlang nyttårstale: Vesten utnytter Ukraina

Putin holdt en ni minutter lang nyttårstale, den lengste i hans tid som president i Russland.

I talen sier han blant annet at Russland kjemper i Ukraina for å beskytte fedrelandet og for å sikre folket det han kaller ekte uavhengighet.

– I årevis har eliten på hyklersk vis forsikret oss om deres beste intensjoner. Men i virkeligheten har de på alle mulige måter samarbeidet med nynazister som har terrorisert sivile i Donbas, sier Putin.

