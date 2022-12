Xi Jinping utnevner nær rådgiver til utenriksminister

Qin er 56 år gammel og er nå kinesisk ambassadør i Washington. Han overtar etter Wang Yi som har vært utenriksminister i ti år. Wang ble valgt inn i kommunistpartiets politbyrå i oktober og ventes å spille en viktig rolle i utformingen av utenrikspolitikken.

Qin regnes for å være en stigende stjerne i utenriksdepartementet. Han har blant annet vært talsmann for departementet og ansatt ved Kinas ambassade i London, og fra 2014 til 2018 var han Xis protokollsjef.

I en artikkel i det amerikanske tidsskriftet National Interest denne uka gir Qin en oversikt over Kinas utenrikspolitikk og gjentar at forholdet mellom USA og Kina ikke er et nullsumspill.

[ 2023 blir året da Kina ikke lenger er verdens mest folkerike land, ifølge FN. ]